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    17:14, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пропавшего подростка вернули домой полицейские ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 13-летнего подростка нашли и вернули родителям сотрудники Глубоковского отдела полиции ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    28 октября около 19:00 часов на оперативный канал «102» ОП Глубоковского района обратилась обеспокоенная мама парня-подростка, проживающая в районном центре, которая сообщила стражам порядка о том, что ее несовершеннолетний сын 27 октября в обеденное время ушел из дома погулять на улицу и не вернулся.

    На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа, весь личный состав был поднят по тревоге и направлен на поиски несовершеннолетнего.

    Отрабатывались все возможные места нахождения ребенка, осматривались улицы и дворы, проверялись родственники и друзья подростка, осматривали берег реки.

    В ходе организованных масштабных поисков и оперативно-розыскных мероприятий местонахождение юноши было установлено.

    Как выяснилось, он пошел ночевать к другу и не сообщил об этом родителям. Ранее он уже неоднократно уходил из дома. С ним проведена профилактическая беседа. Подросток возвращен родителям, находится дома.


    Теги:
    МВД РК Восточно-Казахстанская область Правоохранительные органы
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