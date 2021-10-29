Пропавшего подростка вернули домой полицейские ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 13-летнего подростка нашли и вернули родителям сотрудники Глубоковского отдела полиции ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

28 октября около 19:00 часов на оперативный канал «102» ОП Глубоковского района обратилась обеспокоенная мама парня-подростка, проживающая в районном центре, которая сообщила стражам порядка о том, что ее несовершеннолетний сын 27 октября в обеденное время ушел из дома погулять на улицу и не вернулся.

На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа, весь личный состав был поднят по тревоге и направлен на поиски несовершеннолетнего.

Отрабатывались все возможные места нахождения ребенка, осматривались улицы и дворы, проверялись родственники и друзья подростка, осматривали берег реки.

В ходе организованных масштабных поисков и оперативно-розыскных мероприятий местонахождение юноши было установлено.

Как выяснилось, он пошел ночевать к другу и не сообщил об этом родителям. Ранее он уже неоднократно уходил из дома. С ним проведена профилактическая беседа. Подросток возвращен родителям, находится дома.