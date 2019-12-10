Пропавшего подростка в Рудном искали с помощью дрона

РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ - 13-летний Денис Матвеев, пропавший 28 ноября в городе Рудном был найден 9 декабря на территории садового общества «Юбилейный» в районе Б. Майлина. Подробности поисковой операции рассказал начальник управления полиции города Рудного, подполковник полиции Алим Бажикбаев, передает МИА «Казинформ».

А. Бажикбаев сообщил, что 28.11.2019 года в дежурную часть обратилась мама подростка Оксана Огнева. Ее 13-летний сын Денис ушел в школу и не вернулся.

В поисковой операции принимали участие более 200 сотрудников полиции, волонтеров и сотрудников противопожарной службы. Проводилась отработка жилого массива города Рудного, ежедневно выставлялись пешие посты и авто патрули.

- Сотрудниками полиции было обследовано более 2500 домов, 300 чердачных помещений, отрабатывались колодцы, теплотрассы. В поисках был задействован дрон, с помощью которого обследовали русло реки Тобол, - рассказал начальник полиции города Рудного А. Бажикбаев.

В связи с тем, что Денис Матвеев при виде сотрудников в форме прятался и убегал, 80% личного состава вели патрулирование в гражданской одежде.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 9 декабря охранник садового общества №2 Павел Алименко, которому ранее была передана ориентировка разыскиваемого, обратил внимание на мальчика на территории садового общества. Об этом он сообщил участковому инспектору полиции, который обслуживает данный участок.

Сегодня Павел Алименко был отмечен благодарственным письмом от имени руководителя полиции города Рудного, а также ему вручена денежная премия.

В ходе обследования территории садового общества участковым инспектором полиции капитаном полиции Есенболатом Есмагамбетовым установлен несовершеннолетний Денис Матвеев, который был доставлен в дежурную часть полиции города Рудного.

Участковый инспектор полиции также отмечен благодарственным письмом.

Мама мальчика Оксана Огнева распространила видео обращение, в котором поблагодарила сотрудников полиции за помощь в розыске ее сына.