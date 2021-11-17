+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: -2 °С
USD 429.68 EUR 488.16
RUB 5.92 CNY 67.31
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пропавшего подростка нашли у дедушки в Актюбинской области

17 Ноября 2021 22:23
Поделиться:
Пропавшего подростка нашли у дедушки в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Пропавшего подростка нашли у дедушки в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Шесть человек задержаны за скотокрадство в Атырауской области
Дрифтовавший в центре Алматы автолюбитель привлечен к ответственности Костанайский полицейский спас замерзающего мужчину Два человека погибли в ДТП на трассе в Алматинской области

15 ноября в городской отдел полиции №4 УП города Актобе обратилась 40-летняя жительница Байганинского района. Женщина пояснила, что приехала к родственникам, где проживает ее 16-летний сын, студент одного из колледжей города.

После разговора на повышенных тонах по поводу успеваемости подросток ушел из дома и не вернулся. Незамедлительно была создана оперативно-поисковая группа, которая приступила к поиску несовершеннолетнего.

На следующий день выяснилось, что подросток после ссоры с матерью уехал в Байганинский район и находился дома у дедушки.


Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
Шесть человек задержаны за скотокрадство в Атырауской области
Дрифтовавший в центре Алматы автолюбитель привлечен к ответственности
Костанайский полицейский спас замерзающего мужчину
Два человека погибли в ДТП на трассе в Алматинской области
Популярное
1 У шестерых детей диагностирован синдром Кавасаки в Акмолинской области
2 Россиянин заявил, что 20 лет находится в рабстве: подозреваемый карагандинец задержан
3 В СКО стремительно промерзает почва
4 Султан Камалетдинов назначен заместителем министра обороны РК
5 Тараз накрыла пыльная буря
6 Водитель такси установил подложные российские номера, чтобы не платить штрафы
Читайте также
Дрифтовавший в центре Алматы автолюбитель привлечен к ответственности
Туши утонувших лошадей пытались продать на рынке Петропавловска
У шестерых детей диагностирован синдром Кавасаки в Акмолинской области
Россиянин заявил, что 20 лет находится в рабстве: подозреваемый карагандинец задержан
В СКО стремительно промерзает почва
Султан Камалетдинов назначен заместителем министра обороны РК
Тараз накрыла пыльная буря
Водитель такси установил подложные российские номера, чтобы не платить штрафы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив