Новости
Пропавшего подростка нашли у дедушки в Актюбинской области
17 Ноября 2021 22:23
Поделиться:
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Пропавшего подростка нашли у дедушки в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Новости по темеДрифтовавший в центре Алматы автолюбитель привлечен к ответственности Костанайский полицейский спас замерзающего мужчину Два человека погибли в ДТП на трассе в Алматинской области
15 ноября в городской отдел полиции №4 УП города Актобе обратилась 40-летняя жительница Байганинского района. Женщина пояснила, что приехала к родственникам, где проживает ее 16-летний сын, студент одного из колледжей города.
После разговора на повышенных тонах по поводу успеваемости подросток ушел из дома и не вернулся. Незамедлительно была создана оперативно-поисковая группа, которая приступила к поиску несовершеннолетнего.
На следующий день выяснилось, что подросток после ссоры с матерью уехал в Байганинский район и находился дома у дедушки.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Два человека погибли в ДТП на трассе в Алматинской области
- Пожилую женщину сбили насмерть в Алматы
- Шесть человек задержаны за скотокрадство в Атырауской области
- При 14 градусах мороза ремонтировали дорогу в Актобе
- Дрифтовавший в центре Алматы автолюбитель привлечен к ответственности
- Туши утонувших лошадей пытались продать на рынке Петропавловска
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн