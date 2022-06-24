24 Июня 2022 14:35

Пропавшего подростка нашли мертвым в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пропавшего без вести мальчика нашли с признаками насильственной смерти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции города Алматы, заявление об исчезновении подростка 2007 года рождения в отдел полиции при УП Медеуского района поступило 23 июня.

«Создана следственно-оперативная группа по установлению местонахождения несовершеннолетнего. Днем на территории одного из садоводческих обществ обнаружили труп без вести пропавшего с признаками насильственной смерти», - сообщили в полиции.

По подозрению в совершении данного преступления задержан гражданин Р., 2006 года рождения. В своих показаниях подозреваемый сказал, что убил своего знакомого после ссоры.

По данному факту продолжается досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.