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    02:00, 06 Март 2021 | GMT +6

    Пропавшего подростка из Тараза нашли в Алматы

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Поисками пропавших детей продуктивно занимаются жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, в адрес департамента полиции Жамбылской области поступают письма со словами благодарности за найденных детей не только от жамбылцев, но и от жителей соседних регионов.

    Так, жительница Алматы поблагодарила жамбылских полицейских за оперативность и профессионализм. В своем письме жительница Алматы Гульжан Нурбосынова высказала благодарность личному составу отдела полиции Рыскуловского района за то, что они вернули домой ее пропавшего сына.

    «Мой сын – инвалид второй группы. Я боялась, что с ним может произойти что-то плохое. Полицейские нашли его, привезли в теплое место и накормили, пока я не приехала и не забрала сына. Начальник департамента полиции Жанат Сулейменов может гордиться такими достойными и ответственными сотрудниками», – написала Гульжан Нурбосынова.

    В управление полиции города Тараза с заявлением обратилась жительница областного центра Ж. Джузбаева по факту безвестного исчезновения ее 15-летнего сына Жанибека, который утром вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся, рассказали в ведомстве.

    «По данному факту незамедлительно было начато досудебное расследование, так как сотрудники полиции установили, что пропавший подросток - инвалид 2-й группы по зрению. На розыск Жанибека был ориентирован личный состав городских и районных подразделений полиции. К поисковым мероприятиям подключились волонтеры Жамбылской области. Через сутки сотрудники управления полиции города Тараза установили местонахождение без вести пропавшего несовершеннолетнего в городе Алматы. В данное время подросток благополучно вернулся домой», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

    Теги:
    Жамбылская область Общество Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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