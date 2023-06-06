Пропавшего подростка из области Жетысу разыскивает полиция

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские области Жетысу разыскивают пропавшую без вести 15-летнюю девочку-подростка из села Аулиеагаш Панфиловского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

4 июня несовершеннолетняя ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. Школьница была одета в черный свитер, темные джинсы и белые кроссовки.

Приметы подростка: среднего телосложения, карие глаза, волосы темные, длинные, ниже плеч.

Сотрудники полиции просят все, кто владеет информацией о местонахождении несовершеннолетней сообщить по телефонам: +7 705 519 1021, +7 707 786 4630, +7 771 492 1007 либо 102.