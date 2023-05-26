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Пропавшего пастуха третий день ищут в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
26 Мая 2023, 20:00
Пропавшего пастуха третий день ищут в Атырауской области Фото: ДЧС Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области третий день продолжаются поиски пропавшего в Жылыойском районе пастуха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, 24 мая в 15:12 поступило сообщение, что из одного из крестьянских хозяйств в Жылыойском районе сутки назад в неизвестном направлении вышел мужчина и обратно не вернулся. В хозяйстве он работал пастухом.

После сообщения спасатели немедленно приступили к поисковым работам. Было установлено, что пропавший мужчина, 1986 года рождения, вышел из крестьянского хозяйства, расположенного в степи в 70 километрах от города Кулсары, 23 мая в 17:00 часов.

Больше никакой информации о пропавшем нет. Поисково-спасательные работы продолжаются уже третий день.

Задействованы три сотрудника и одна единица техники департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, один сотрудник районного отдела полиции.

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Атырауская область   Происшествия   Общество   Атырау  
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