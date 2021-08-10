+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 29 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пропавшего ночью подростка нашли в Петропавловске

10 Августа 2021 09:00
Поделиться:
Пропавшего ночью подростка нашли в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские разыскали 15-летнего мальчика, который пропал в ночь с воскресенья на понедельник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Столкнулся с патрульным авто пьяный водитель в Алматинской области
Сбежавший в Таразе из-под стражи рецидивист прятался в камышах Свыше 190 нарушений ПДД за сутки выявили полицейские Туркестана 28 авто с ревущими глушителями задержаны на дорогах Алматы

По информации пресс-службы департамента полиции, семья переехала в Петропавловск из Нур-Султана две недели назад. В день пропажи подросток помогал отчиму по работе, после чего исчез.

Несовершеннолетнего искал весь личный состав отделения ювенальной полиции, оперативники, волонтеры. Ориентировки рассылали по социальным сетям.

Подростка нашли сотрудники отдела криминальной полиции. Мальчик находился в подъезде одного из многоквартирных домов, неподалеку от места пропажи. Вместе с законными представителями его доставили в отделение ювенальной полиции для уточнения всех обстоятельств и проведения профилактической беседы.

С начала года полицейские разыскали по всей области более 70 без вести пропавших подростков. Чаще всего их находят в течение «дежурных суток».


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Столкнулся с патрульным авто пьяный водитель в Алматинской области
Сбежавший в Таразе из-под стражи рецидивист прятался в камышах
Свыше 190 нарушений ПДД за сутки выявили полицейские Туркестана
28 авто с ревущими глушителями задержаны на дорогах Алматы
Популярное
1 Полемика разгорелась между казахстанскими врачами по поводу вакцинации
2 На пять суток могут арестовать нарушителей карантина в Караганде
3 Определились победители ещё пяти iPhone12 в Нур-Султане
4 Молодожены сбежали со свадьбы в Павлодаре
5 Вопрос ввоза автомобилей из третьих стран иностранцами прокомментировали в МВД
6 Заведующий столичной реанимацией назвал причины заболевания КВИ
Читайте также
Свадьбу на 80 человек остановили в Шымкенте
Столичный курьер украл золотые изделия у клиентки
Полемика разгорелась между казахстанскими врачами по поводу вакцинации
На пять суток могут арестовать нарушителей карантина в Караганде
Определились победители ещё пяти iPhone12 в Нур-Султане
Молодожены сбежали со свадьбы в Павлодаре
Вопрос ввоза автомобилей из третьих стран иностранцами прокомментировали в МВД
Заведующий столичной реанимацией назвал причины заболевания КВИ
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив