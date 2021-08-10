Пропавшего ночью подростка нашли в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские разыскали 15-летнего мальчика, который пропал в ночь с воскресенья на понедельник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, семья переехала в Петропавловск из Нур-Султана две недели назад. В день пропажи подросток помогал отчиму по работе, после чего исчез.

Несовершеннолетнего искал весь личный состав отделения ювенальной полиции, оперативники, волонтеры. Ориентировки рассылали по социальным сетям.

Подростка нашли сотрудники отдела криминальной полиции. Мальчик находился в подъезде одного из многоквартирных домов, неподалеку от места пропажи. Вместе с законными представителями его доставили в отделение ювенальной полиции для уточнения всех обстоятельств и проведения профилактической беседы.

С начала года полицейские разыскали по всей области более 70 без вести пропавших подростков. Чаще всего их находят в течение «дежурных суток».