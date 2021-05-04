Пропавшего мужчину с ребенком нашли в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Из-за ссоры, чтобы «насолить» супруге, павлодарец забрал ребёнка и находился у своего знакомого, а его и мальчика искали полиция и волонтёры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате кропотливой работы полицейские Павлодарской области и волонтёры установили местонахождение и ребёнка, и отца. Установлено, что из-за ссоры, чтобы «насолить» супруге, муж забрал ребёнка и находился у своего знакомого, - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - Пока весь город искал ребёнка, нерадивый отец преспокойно отмечал праздники».

По словам стражей порядка, теперь поведение родителей рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Павлодар, где будет дана оценка действиям родителей.

«Данная ситуация полицией расценивается как резонансное происшествие, так как ребёнок остается в трудной жизненной ситуации, то есть из-за конфликта в семье малолетний ребёнок был лишён постоянного местожительства, привычных условий для режима, отдыха, сна и игр. У ребенка не оставалось права на выбор, где и с кем ему находится, так как отец безответственно, не спрашивая, забрал его, - отметила старший инспектор по особым поручениям местной полицейской службы Бибегуль Камзина.

Напомним, в полицию третьего мая в 21.03 обратилась женщина, которая пояснила, что второго мая, в 18.00, она поругалась с супругом, после чего 33-летний муж, взяв с собой своего шестилетнего сына, ушёл из дома и не вернулся. На поиски ребёнка и отца был поднят весь личный состав департамента полиции Павлодарской области. К поиску подключились волонтёры и неравнодушные граждане.











