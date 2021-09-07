Пропавшего мужчину с ограниченными возможностями нашли в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау установили местонахождение пропавшего без вести мужчины с ограниченными возможностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 3 сентября в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило заявление от 53-летней жительницы областного центра.

«Женщина сообщила, что в этот день ее 43-летний брат с ограниченными возможностями ушел из дома в неизвестном направлении и, где он находится, ей неизвестно. Заявительница пояснила, что ее родственник не умеет самостоятельно ориентироваться в городе и его может напугать шум автострады», - отметили в ведомстве.

Предварительно было установлено, что пропавшего мужчину видели в районе областного противотуберкулезного диспансера. Полицейские выяснили, что позже один из проезжающих водителей довез мужчину до городского центра социальной адаптации, но в здание он не входил.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили без вести пропавшего на одной из улиц города и доставили его домой.

«Обращаемся к жителям региона с убедительной просьбой: чтобы обезопасить своих близких, страдающих различными неврологическими заболеваниями, используйте браслеты с установленным на них GPS трекером. GPS-трекер — это компактное электронное устройство, с помощью которого вы всегда будете знать, где находится ваш пропавший ребенок или близкий, страдающий каким-либо заболеванием», - обратились стражи порядка к общественности.