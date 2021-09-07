РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:02, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пропавшего мужчину с ограниченными возможностями нашли в Кокшетау

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау установили местонахождение пропавшего без вести мужчины с ограниченными возможностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 3 сентября в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило заявление от 53-летней жительницы областного центра.

    «Женщина сообщила, что в этот день ее 43-летний брат с ограниченными возможностями ушел из дома в неизвестном направлении и, где он находится, ей неизвестно. Заявительница пояснила, что ее родственник не умеет самостоятельно ориентироваться в городе и его может напугать шум автострады», - отметили в ведомстве.

    Предварительно было установлено, что пропавшего мужчину видели в районе областного противотуберкулезного диспансера. Полицейские выяснили, что позже один из проезжающих водителей довез мужчину до городского центра социальной адаптации, но в здание он не входил.

    В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили без вести пропавшего на одной из улиц города и доставили его домой.

    «Обращаемся к жителям региона с убедительной просьбой: чтобы обезопасить своих близких, страдающих различными неврологическими заболеваниями, используйте браслеты с установленным на них GPS трекером. GPS-трекер — это компактное электронное устройство, с помощью которого вы всегда будете знать, где находится ваш пропавший ребенок или близкий, страдающий каким-либо заболеванием», - обратились стражи порядка к общественности.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Правоохранительные органы Акмолинская область
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!