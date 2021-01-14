Пропавшего мужчину с ограниченными возможностями ищут в Акмолинской области

МАКИНСК. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области продолжаются поиски без вести пропавшего мужчины с ограниченными возможностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 11 января в 12:00 в дежурную часть Буландынского РОП поступило заявление от 45-летней жительницы города Макинска с просьбой оказать содействие в поиске ее 34-летнего брата Нурлана Кайргельдыевича Есмагамбетова. Мужчина 8 января около 17:00 вышел из дома к своему брату и не вернулся.

«Как выяснилось, ранее пропавший неоднократно уходил из дома, через некоторое время возвращался. Мужчина является инвалидом второй группы. Последняя госпитализация была в Областной психоневрологический диспансер с 10 февраля 2018 по 17 марта 2018 года с диагнозом «Легкая умственная отсталость с поведенческими расстройствами, требующими внимания и лечебных мер». Сразу после выписки был оформлен в Частный благотворительный фонд «Адал-Ниет» города Нур-Султана, где и находился до 30 декабря 2020 года, а после был рядом с сестрой», - рассказали в ведомстве.

Среди особых примет пропавшего: хромает, рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы короткие с проседью. Был одет в черную куртку, черную зимнюю шапку, зимние черные ботинки и штаны.

«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, сообщить в правоохранительные органы», - обратились полицейские к общественности.