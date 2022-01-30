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Пропавшего мужчину разыскивают в Атырауской области
30 Января 2022 13:48
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области разыскивают пропавшего мужчину, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«Сегодня, 30 января, вблизи населенных пунктов Сарайшык и Бейбарыс Махамбетского района продолжаются поиски пропавшего мужчины 1957 года рождения. 28 января он вышел из дома и не вернулся. Поисковые работы осуществляются обходом близлежащей территории с привлечением кинологического расчета. Также задействованы водолазы, обследующие реку Урал. В поисках задействованы 6 сотрудников, 1 кинологический расчет и 1 единица техники ДЧС Атырауской области», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона.
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