Пропавшего мужчину разыскивают в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области разыскивают пропавшего мужчину, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня, 30 января, вблизи населенных пунктов Сарайшык и Бейбарыс Махамбетского района продолжаются поиски пропавшего мужчины 1957 года рождения. 28 января он вышел из дома и не вернулся. Поисковые работы осуществляются обходом близлежащей территории с привлечением кинологического расчета. Также задействованы водолазы, обследующие реку Урал. В поисках задействованы 6 сотрудников, 1 кинологический расчет и 1 единица техники ДЧС Атырауской области», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона.