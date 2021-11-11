Пропавшего мужчину разыскивают в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау органами полиции в розыск объявлен пропавший 31 октября мужчина, передаёт корреспондент МИА « Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, в управление полиции города Атырау обратилась 32-летняя женщина.

В своём заявлении она сообщила, что ее супруг Бауыржан Талпаков, 1977 года рождения, вышел из дома 31 октября и не вернулся домой.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту исчезновения человека. Полицией он объявлен в розыск»,- проинформировали в пресс-службе ДП области.