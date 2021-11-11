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Пропавшего мужчину разыскивают в Атырау
11 Ноября 2021 09:59
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау органами полиции в розыск объявлен пропавший 31 октября мужчина, передаёт корреспондент МИА « Казинформ».
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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, в управление полиции города Атырау обратилась 32-летняя женщина.
В своём заявлении она сообщила, что ее супруг Бауыржан Талпаков, 1977 года рождения, вышел из дома 31 октября и не вернулся домой.
«В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту исчезновения человека. Полицией он объявлен в розыск»,- проинформировали в пресс-службе ДП области.
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