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Пропавшего мужчину нашли в машине на дне Иртыша в Павлодарской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
25 Июня 2023, 22:56
Пропавшего мужчину нашли в машине на дне Иртыша в Павлодарской области Фото: instagram.com/pavlodar_tjd

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Автомобиль нашли на дне реки Иртыш на глубине около 5 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Три дня спасатели искали гражданина Леонтьева Р. Ю., который 16 июня пропал без вести при невыясненных обстоятельствах.

«25 июня в ходе поисковых работ в реке Иртыш спасатели при помощи эхолота обнаружили автомобиль на глубине около 5 метров и удаленностью от берега 10-15 метров», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Водолаз погрузился и подтвердил, что машина лежала на крыше. С помощью спецтехники машину подняли на берег и передали службе 102.

Внутри салона обнаружено тело без вести пропавшего Леонтьева Р. Ю.

Ранее в Павлодарской области в 15 метрах от берега под водой нашли тело 25-летнего мужчины. Он отдыхал с компанией ночью на берегу реки Усолка.


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