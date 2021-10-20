Пропавшего мужчину нашли мертвым в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау объявленного в розыск мужчину нашли мертвым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Атырауской области, по заявлению родственников в розыск был объявлен 30-летний мужчина. Он уехал из дома на машине и не вернулся.

Тело пропавшего было обнаружено в районе 16 пригородного села Талгайран-2 с признаками насильственной смерти. Автомобиль погибшего найден в городе.

«Проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство). Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз»,- информирует пресс-служба департамента полиции региона.