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    19:55, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пропавшего мужчину нашли мертвым в Атырау

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау объявленного в розыск мужчину нашли мертвым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба департамента полиции Атырауской области, по заявлению родственников в розыск был объявлен 30-летний мужчина. Он уехал из дома на машине и не вернулся.

    Тело пропавшего было обнаружено в районе 16 пригородного села Талгайран-2 с признаками насильственной смерти. Автомобиль погибшего найден в городе.

    «Проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство). Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз»,- информирует пресс-служба департамента полиции региона.


    Теги:
    Атырауская область Происшествия, ЧС Криминал Происшествия Правоохранительные органы
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