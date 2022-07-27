Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Пропавшего мужчину нашли мертвым на окраине Семея
27 Июля 2022 20:17

Пропавшего мужчину нашли мертвым на окраине Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее нашли тело пропавшего мужчины. Об этмо передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В пресс-службе управления полиции сообщили, что на канал «102» в Центр оперативного управления обратилась жительница города с просьбой оказать содействие в поиске ее 61-летнего супруга, который 19 июля около 11:00 часов вышел из дома и не вернулся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в районе поселка Водный был обнаружено тело неустановленного мужчины, которое позже опознала супруга.

По факту начато досудебное расследование, в рамках которого проводится судебно-медицинская экспертиза. В соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат.

Новости по теме
Двух закладчиков наркотиков задержали в Кокшетау
Более 300 иностранцев выдворили из страны в Алматы
Сбытчиков наркотиков в крупном размере задержали в Шымкенте
Читайте также
Схрон оружия обнаружили в Алматы
Костанайцы поднялись на Эльбрус в честь 30-летия казахстанской полиции
Штормовое предупреждение объявлено в 17 регионах Казахстана
Двух закладчиков наркотиков задержали в Кокшетау
Сбытчиков наркотиков в крупном размере задержали в Шымкенте
Рога сайги на 360 млн тенге изъяли в Алматинской области
Более 300 иностранцев выдворили из страны в Алматы
Павлодарца убили в баянаульской зоне отдыха Жасыбай
Популярное
1 Более 300 иностранцев выдворили из страны в Алматы
2 Назначен аким Ордабасинского района Туркестанской области
3 Житель Туркестанской области заявил о вымогательстве своего начальника в полицию
4 Труп мужчины обнаружили вдоль дороги в Мангистауской области
5 Рога сайги на 360 млн тенге изъяли в Алматинской области

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив