27 Июля 2022 20:17

Пропавшего мужчину нашли мертвым на окраине Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее нашли тело пропавшего мужчины. Об этмо передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В пресс-службе управления полиции сообщили, что на канал «102» в Центр оперативного управления обратилась жительница города с просьбой оказать содействие в поиске ее 61-летнего супруга, который 19 июля около 11:00 часов вышел из дома и не вернулся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в районе поселка Водный был обнаружено тело неустановленного мужчины, которое позже опознала супруга.

По факту начато досудебное расследование, в рамках которого проводится судебно-медицинская экспертиза. В соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат.