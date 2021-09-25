Пропавшего месяц назад мужчину нашли в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пропавшего 2 сентября при неизвестных обстоятельствах мужчину отыскали в Атырауской области в населенном пункте Аккистау Исатайского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«2 сентября гражданин Эльдар Акылбеков 1987 года рождения, проживающий в городе Атырау по улице Баймуханова вышел из дома и пропал без вести. 11 сентября в департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области от матери пропавшего поступило заявление о проведении поисковых работ. Где именно пропал Акылбеков Елдар Еркинович было неизвестно. В результате комплексных розыскных мероприятий сотрудниками полиции он был обнаружен в населенном пункте Аккистау Исатайского района и доставлен к матери. О причинах, побудивших мужчину уйти из дома, пока неизвестно», - сообщили в департаменте полиции Атырауской области.

Как ранее сообщалось, мужчину долгое время разыскивали в Атырау.