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    22:14, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пропавшего месяц назад мужчину нашли в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пропавшего 2 сентября при неизвестных обстоятельствах мужчину отыскали в Атырауской области в населенном пункте Аккистау Исатайского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «2 сентября гражданин Эльдар Акылбеков 1987 года рождения, проживающий в городе Атырау по улице Баймуханова вышел из дома и пропал без вести. 11 сентября в департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области от матери пропавшего поступило заявление о проведении поисковых работ. Где именно пропал Акылбеков Елдар Еркинович было неизвестно. В результате комплексных розыскных мероприятий сотрудниками полиции он был обнаружен в населенном пункте Аккистау Исатайского района и доставлен к матери. О причинах, побудивших мужчину уйти из дома, пока неизвестно», - сообщили в департаменте полиции Атырауской области.

    Как ранее сообщалось, мужчину долгое время разыскивали в Атырау.


    Теги:
    МВД РК Атырауская область Атырау Регионы Казахстана Общество Правоохранительные органы
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