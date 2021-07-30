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Пропавшего месяц назад мужчину нашли по банковской карте в СКО

30 Июля 2021 22:10
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Пропавшего месяц назад мужчину нашли по банковской карте в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области пропавшего мужчину нашли по банковской карточке, когда ею воспользовалась его знакомая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, 41-летний житель Петропавловска ушел из дома в неизвестном направлении 1 июля. С заявлением о розыске обратилась его бывшая жена.

Все это время мужчину искали и полицейские, и волонтеры.

Установить его местонахождение удалось, когда в одном из магазинов женщина попыталась расплатиться за продукты со счета чужой банковской карточки. Данные владельца полностью совпадали с данными без вести пропавшего жителя Рабочего поселка.

Живым и здоровым его нашли в одном из пригородных сел. Все это время он жил у знакомых и специально не отвечал на звонки родственников. Сейчас мужчина находится во втором отделе полиции, устанавливаются обстоятельства, с ним проводят профилактическую беседу о недопущении подобных фактов впредь.

С начала года полицейские области приняли более 220 обращений по факту безвестного исчезновения людей. Из них 219 найдены.



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#Северо-Казахстанская область   #Происшествия  
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Автор:

Олеся Жуковень

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