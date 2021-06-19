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Пропавшего мальчика нашли пограничники в ВКО

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
19 Июня 2021, 13:07
Пропавшего мальчика нашли пограничники в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие пограничного отделения «Обалы» управления по Зайсанскому району Департамента Пограничной службы по ВКО нашли потерявшегося 11-летнего мальчика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК.

14 июня к военнослужащим пограничного отделения «Обалы» управления по Зайсанскому району Департамента Пограничной службы по ВКО обратился житель поселка Сарытерек с просьбой помочь найти его 11-летнего сына Кенесхана, пропавшего в местности «Кызыл». Самостоятельные поиски родителей не увенчались успехом, поэтому они решили обратиться к пограничникам, которые знают каждую тропинку указанной местности.

Разделившись на две поисковые группы, военнослужащие ПС с розыскной собакой «Бутч» стали прочёсывать складки местности. Освещая путь фонарями, и, громко окликая мальчика, поиски продолжались всю ночь. В 05:30 утра Кенесхан, услышав голоса пограничников, побежал им навстречу. Со слов мальчика, он пытался вернуться домой, но обессилел и уснул под деревом.


Восточно-Казахстанская область   Происшествия   Пограничники   Регионы Казахстана   КНБ   Общество  
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