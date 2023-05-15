Пропавшего из детской деревни подростка нашли в Уральске

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Без вести пропавшего из детской деревни ребенка нашли в Уральске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ночь с 13 на 14 мая были проведены точечные рейдовые мероприятия на территории Уральска. Всего было задействовано 87 сотрудников, а также 7 единиц автотранспорта. В ходе отработки проверены двое подозреваемых в совершение тяжких преступлений, в отношении которых избрана мера пресечения – домашний арест. В микрорайонах города из числа сотрудников ОКП и ОМПС УП Уральска организовано 12 групп по раскрытию краж транспортных средств. В целях недопущения уличных преступлений близ наиболее криминогенных увеселительных заведений организовано пешее патрулирование.

Принимаемыми оперативными мерами в ходе отработок был найден без вести пропавший 16-летний подросток, который днем 12 мая ушел из детской деревни.

Кроме того, сотрудниками полиции по «горячим» следам раскрыт факт кражи денежных средств в сумме более 100 тысяч тенге из автомашины. В ходе патрулирования составлено 32 административных протокола, в том числе установлено 15 фактов нахождения несовершеннолетних без законных представителей, проверено 12 компьютерных клубов, был выявлен 1 факт нахождения в клубе несовершеннолетнего, выявлено 2 факта управления т/с, лицами, не имеющих прав. С улиц и общественных мест в ЦВАД доставлено 24 гражданина в состоянии опьянения. Также в приемник-распределитель УП Уральска помещено трое лиц без определенного места жительства. Работа по обеспечению общественной безопасности продолжается.