Пропавшего иностранного туриста ищут в горах близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах близ Алматы пропал гражданин Австралии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Волонтеры в Instagram сообщили, что 21 мая гражданин Австралии Нerd Jake Michael вышел из хостела по адресу: улица Казыбек би, 66, на Большое Алматинское озеро (БАО).

В ДЧС Алматы отметили, что 22 мая в 22:25 спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, Службы спасения 109, волонтеры «Доброспас» отправились на БАО, на поиски гражданина Австралии, 1995 года рождения.

«Сообщение поступило от оперативного дежурного ЦОУ департамента полиции Алматы 21 мая. Мужчина вышел из своего номера в хостеле, предположительно, в сторону БАО и не вернулся. Создан оперативный штаб, задействованы все экстренные службы города, дрон», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматы.



