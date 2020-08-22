Пропавшего два месяца назад жителя Акмолинской области нашли полицейские

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Жительница Акмолинской области от чистого сердца поблагодарила сотрудников полиции за отзывчивость и профессиональную помощь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На ведомственный аккаунт отдела полиции Есильского района «rop_esil» поступило видеообращение со словами благодарности в адрес страж порядка за помощь в поиске родственника.





По словам женщины, почти два месяца они проводили самостоятельно поиски брата. Однако, после безуспешных попыток потерпевшая обратилась в полицию.

«18 августа в дежурную часть Есильского РОП поступило заявление от Антонины Кононец о том, что 27 июня ее 59-летний брат, проживающий в селе Красивое Есильского района, ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени его место нахождение неизвестно. Мужчина страдал психическими расстройствами и является инвалидом второй группы», – рассказали полицейские.





Со стороны полиции были приложены все силы в поисках без вести пропавшего. Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников полиции, мужчину разыскали уже через сутки. Сразу о местонахождении сообщили его родным. Автор обращения выразил глубокую признательность и огромную благодарность сотрудникам. Она пожелала всем стражам порядка и их семьям крепкого здоровья, больших успеха в нелегкой в наше время службе.



