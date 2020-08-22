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10:24
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Пропавшего два месяца назад жителя Акмолинской области нашли полицейские
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Жительница Акмолинской области от чистого сердца поблагодарила сотрудников полиции за отзывчивость и профессиональную помощь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
На ведомственный аккаунт отдела полиции Есильского района «rop_esil» поступило видеообращение со словами благодарности в адрес страж порядка за помощь в поиске родственника.
По словам женщины, почти два месяца они проводили самостоятельно поиски брата. Однако, после безуспешных попыток потерпевшая обратилась в полицию.
«18 августа в дежурную часть Есильского РОП поступило заявление от Антонины Кононец о том, что 27 июня ее 59-летний брат, проживающий в селе Красивое Есильского района, ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени его место нахождение неизвестно. Мужчина страдал психическими расстройствами и является инвалидом второй группы», – рассказали полицейские.
Со стороны полиции были приложены все силы в поисках без вести пропавшего. Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников полиции, мужчину разыскали уже через сутки. Сразу о местонахождении сообщили его родным. Автор обращения выразил глубокую признательность и огромную благодарность сотрудникам. Она пожелала всем стражам порядка и их семьям крепкого здоровья, больших успеха в нелегкой в наше время службе.
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