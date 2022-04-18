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    23:28, 17 Апрель 2022 | GMT +6

    Пропавшего два дня назад пастуха отыскали костанайские спасатели

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Пастуха, пропавшего два дня назад, костанайские спасатели отыскали в Амангельдинском районе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Сельчанин, 1999 года рождения, 15 апреля в 09:30 выехал верхом на лошади на поиски скота в сторону земельного участка «Кулік» и не вернулся.

    «17 апреля утром в 20 километрах от поселка Урпек сотрудники Департамента по ЧС приступили к поискам пропавшего молодого мужчины. К вечеру в 17:45 поиски увенчались успехом. Спасатели нашли пастуха на земельном участке Коянбай Тастинского сельского округа Амангельдинского района, в 35 километрах от участка «Кулік». Он находился в зимовке крестьянского хозяйства «Табыс» на животноводческой ферме, расположенной на территории Тастинского сельского округа Амангельдинского района»,- рассказали в департаменте.

    Сотрудники подразделения оперативно-спасательного отряда Аркалыка доставили его в поселок Урпек. В медицинской помощи мужчина не нуждался.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Костанайская область Происшествия
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