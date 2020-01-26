Пропавшего девятилетнего мальчика нашли в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Семея нашли пропавшего 9-летнего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

В полиции сообщили, что поиски 9-летнего мальчика Айбара Егизбаева закончились благополучно. Сотрудники Ауэзовского отдела полиции УП города Семея нашли мальчика сегодня утром на одной из улиц поселка Бобровка.

«Сейчас стражи порядка выясняют, где все это время он находился. Полицейские накормили и напоили ребенка горячим чаем, передали его родителям. Мальчик осмотрен медицинскими работниками, его жизни ничего не угрожает», - пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

В розыске были задействованы более 1 200 человек, это спасатели, волонтеры и правоохранители, а также почти 50 единиц техники. Поисковые мероприятия находились на личном контроле руководства департамента полиции ВКО, а для координации действий и средств был оперативный штаб во главе первого заместителя начальника ДП ВКО полковника полиции Джанболата Калетаева.

Кроме того, к поисковым работам были привлечены беспилотные летательные аппараты. На протяжении двух дней в поселке Бобровка проведено обследование окрестностей и дачного массива.