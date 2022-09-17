Пропавшего человека ищут в Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области продолжаются поиски пропавшего человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

11 сентября 2022 года 33-летний Сергей Сергеев был в гостях у друга на соседней улице, затем вышел в неизвестном направлении и пропал.

Поиски жителя поселка Усть-Таловка продолжаются, в них задействованы полицейские, волонтеры, а теперь подключились и военнослужащие Национальной гвардии.

Для повышения эффективности поисков военнослужащих разделили по условным квадратам.