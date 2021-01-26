Пропавшего чабана искали жамбылские спасатели в заснеженной пустыне Бетпак-дала

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Спасатели Жамбылской области напряженно работают в эти дни из-за бушующих на территории региона метелей и крепких морозов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поисковые и аварийно-спасательные работы из снежных заносов проводятся на всех участках трасс республиканского значения Алматы – Ташкент, Алматы – Ташкент – Термез, дорог в направлении Тараз – Каратау – Жанатас, трасс местного значения в Жуалынском, Таласском и Сарысуском районах.

Нередко спасатели выезжают на поиски заблудившихся в степи чабанов. Так, в отдел полиции Таласского района поступило сообщение о пропаже 25-летнего пастуха с отарой овец из села Ушарал. Пастуха нашли в 45 км от пастбища. Из-за внезапно начавшегося сильного снега и тумана он заблудился.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, в минувшие сутки в Жамбылском сельском округе Мойынкумского района, в 50 км от села Жамбыл, на зимовке КХ «Бекасыл» проводились поиски 57-летнего чабана, который вышел на выпас скота и заблудился.

«Поиски продолжались с 00:49 часов до 02:56 часов. Силами семи сотрудников ДЧС Жамбылской области пастух найден в местности Танабай», - рассказали в ведомстве.

Отметим, что Мойынкумский район - самый отдаленный и малонаселенный регион Жамбылской области. Здесь находится огромная пустыня Бетпак-дала, с ее ярко выраженным резко континентальным климатом. Зимой здесь морозы достигают 40 - 50-ти градусов, а летняя жара – выше сорока градусов.

Напомним, специалисты УЧС и ДЧС Жуалынского, Жамбылского, Таласского, Сарысуского районов проводят оперативные работы по спасению водителей и пассажиров, оказавшихся на заснеженных трассах.