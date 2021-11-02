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    14:25, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Пропавшего более двух месяцев назад мужчину нашли в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пропавшего более двух месяцев назад мужчину нашли полицейские ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сейчас на территории республики по поручению министра внутренних дел продолжается широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». Одно из его направлений – это обход и посещение крестьянских хозяйств, выяснение имеющихся проблемных вопросов, решение которых входит в компетенцию органов внутренних дел, а также одновременное проведение профилактической работы с их работниками.

    На днях очередной положительный результат эффективности данного ОПМ получен по Жарминскому району. Там при проверке одного из крестьянских хозяйств полицейские нашли 45-летнего мужчину, который, как выяснилось, на протяжении двух месяцев значился как без вести пропавший.

    При этом сам мужчина, потерявший телефон, даже и не предполагал, что родственники его потеряли и все это время беспокоились за его судьбу. В настоящее время он находится дома со своими родственниками.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Правоохранительные органы
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