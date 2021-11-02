Пропавшего более двух месяцев назад мужчину нашли в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пропавшего более двух месяцев назад мужчину нашли полицейские ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сейчас на территории республики по поручению министра внутренних дел продолжается широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». Одно из его направлений – это обход и посещение крестьянских хозяйств, выяснение имеющихся проблемных вопросов, решение которых входит в компетенцию органов внутренних дел, а также одновременное проведение профилактической работы с их работниками.

На днях очередной положительный результат эффективности данного ОПМ получен по Жарминскому району. Там при проверке одного из крестьянских хозяйств полицейские нашли 45-летнего мужчину, который, как выяснилось, на протяжении двух месяцев значился как без вести пропавший.

При этом сам мужчина, потерявший телефон, даже и не предполагал, что родственники его потеряли и все это время беспокоились за его судьбу. В настоящее время он находится дома со своими родственниками.