Пропавшего без вести школьника несколько дней искали в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Талдыкоргана в течение недели разыскивали сбежавшего из родительского дома 15-летнего школьника, передает МИА «Казинформ».

11 ноября в полицию Талдыкоргана обратилась местная жительница, сообщившая об исчезновении несовершеннолетнего сына, ранее не уходившего из дома. К поисковым мероприятиям полицейские также подключили родственников мальчика и волонтеров.

«Как выяснилось, мальчишка сбежал из дома к своему другу, проживающему за городом в дачном массиве «Кызыл тас». Ориентировка с фото пропавшего подростка и контактными телефонами распространили в мессенджере «Ватсап» и социальных сетях. Школьник уже находится среди своих родных. Семья мальчика вполне благополучна», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Аналогичный факт побега подростка из дома был зарегистрирован на днях в Жамбылском районе, где стражи порядка организовали масштабный поиск 13-летнего подростка из села Алмалыбак. Сбежавшего из дома школьника удалось разыскать в соседней Жамбылской области.

«Подросток уехал на такси, водитель которого заподозрил, что он сбежал из дома и в итоге передал его полицейским на станции Луговая. Коллеги из Жамбылской области сразу же связались с нами, и вскоре мальчика передали родителям» - дополнили в полиции.