Пропавшего без вести 26-летнего актюбинца разыскивает полиция

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе разыскивают 26-летнего мужчину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Молодой человек живет в Актобе, 23 сентября он вышел из дома на работу и с тех пор не вернулся.

«Управлением криминальной полиции ДП Актюбинской области разыскивается без вести пропавший Шофер Бекболат Сембайулы 02.02.1995 года рождения, уроженец Байганинского района, села Жарсай, проживающий в городе Актобе. Мужчина 23 сентября 2021 года примерно в 08:00 ушел из дома на работу и не вернулся», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции области Ерболат Саркулов.

При уходе из дома Бекболат Шофер был одет в бейсболку черного цвета, ветровку темно синего цвета с капюшоном, в области груди имеются фиолетовые полосы и надпись «THE NORTH FACE», а также брюки темного цвета. На ногах - кроссовки белого цвета. Приметы пропавшего: рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы черного цвета, коротко стриженные, уши большие, ушные раковины оттопыренные, губы толстые, глаза узкие, карие.

Граждан, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего Бекболата Шофера, просят позвонить в полицию по телефону 102.