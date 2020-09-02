-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Пропавшего 9-летнего мальчика ищут в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы полицейские разыскивают пропавшего 9-летнего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Полиция города Алматы разыскивает несовершеннолетнего Мырзакулова Месута, 2011 года рождения, который 1 сентября 2020 года около 13:00 часов ушел из дома, расположенного в Медеуском районе, и до настоящего времени не вернулся», - обратились к горожанам в пресс-службе полиции Алматы.
Приметы разыскиваемого: рост 125 см, худощавого телосложения, волосы чёрные.
Особых примет нет.
Был одет в зелено-белую футболку в мелкую полоску, темно-синие шорты, темно-синие кроссовки с белыми шнурками.
Убедительная просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Месута Мырзакулова, незамедлительно сообщить об этом по следующим телефонам: 8778-798-00-77; 8701-739-53-94; 8-708-924-82-07 или 102.
- Около 40 водителей большегрузов привлекли к ответственности в СКО
- Алматинский зоопарк объявил конкурс на имя для детеныша зебры
- Внедорожники из свадебного кортежа водворены на штрафстоянку в Алматинской области
- Подозреваемый в убийстве задержан в Атырау
- У трех жителей ВКО изъяли боеприпасы
- Четыре факта проведения массовых мероприятий выявили в Павлодаре
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана