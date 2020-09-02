+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 22 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пропавшего 9-летнего мальчика ищут в Алматы

2 Сентября 2020 09:14
Поделиться:
Пропавшего 9-летнего мальчика ищут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы полицейские разыскивают пропавшего 9-летнего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Внедорожники из свадебного кортежа водворены на штрафстоянку в Алматинской области
Женщина скончалась после падения с балкона в Аксу Дети и их благополучие стали одними из основных объектов нынешнего Послания - Аида Балаева Увеличить в семь раз квоты по программам ЭКО поручил Глава государства

«Полиция города Алматы разыскивает несовершеннолетнего Мырзакулова Месута, 2011 года рождения, который 1 сентября 2020 года около 13:00 часов ушел из дома, расположенного в Медеуском районе, и до настоящего времени не вернулся», - обратились к горожанам в пресс-службе полиции Алматы.

Приметы разыскиваемого: рост 125 см, худощавого телосложения, волосы чёрные.

Особых примет нет.

Был одет в зелено-белую футболку в мелкую полоску, темно-синие шорты, темно-синие кроссовки с белыми шнурками.

Убедительная просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Месута Мырзакулова, незамедлительно сообщить об этом по следующим телефонам: 8778-798-00-77; 8701-739-53-94; 8-708-924-82-07 или 102.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Происшествия   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив