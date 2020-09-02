Пропавшего 9-летнего мальчика ищут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы полицейские разыскивают пропавшего 9-летнего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полиция города Алматы разыскивает несовершеннолетнего Мырзакулова Месута, 2011 года рождения, который 1 сентября 2020 года около 13:00 часов ушел из дома, расположенного в Медеуском районе, и до настоящего времени не вернулся», - обратились к горожанам в пресс-службе полиции Алматы.

Приметы разыскиваемого: рост 125 см, худощавого телосложения, волосы чёрные.

Особых примет нет.

Был одет в зелено-белую футболку в мелкую полоску, темно-синие шорты, темно-синие кроссовки с белыми шнурками.

Убедительная просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Месута Мырзакулова, незамедлительно сообщить об этом по следующим телефонам: 8778-798-00-77; 8701-739-53-94; 8-708-924-82-07 или 102.