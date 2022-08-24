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    11:41, 24 Август 2022 | GMT +6

    Пропавшего 6-летнего ребенка нашли полицейские в Сатпаеве

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    САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ – В Сатпаеве полицейские помогли оперативно найти пропавшего ребенка. Родители больше шести часов искали сына. Стражам порядка удалось вернуть его домой в течение часа после обращения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Шестилетний мальчик вышел из дома 24 августа примерно в 18:00. Обнаружив пропажу сына, родители сначала попытались найти его своими силами. Однако обыскав всю близлежащую территорию и не найдя мальчика, они обратились в полицию.

    «24 августа около 00:10 в отдел полиции города Сатпаева поступило сообщение об исчезновении 6-летнего мальчика. В полиции организовали неотложные розыскные мероприятия, в которых задействовали весь личный состав», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Улытауской области.

    Спустя 40 минут стражи порядка нашли ребенка и вернули его родителям.

    Несколько дней назад в этом же городе произошел аналогичный случай. Двое малолетних братьев ушли со двора. В короткие сроки полицейские обнаружили детей в одном из кварталов Сатпаева. Они игрались на игровой площадке во дворе жилого дома.

    Полицейские обращаются к родителям, чтобы они присматривали за детьми и контролировали круг их общения, чтобы малыши знали правила поведения на улицах населенного пункта.


    Теги:
    Улытауская область Происшествия Происшествия, ЧС для mail.ru Правоохранительные органы
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