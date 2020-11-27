Пропавшего 5-летнего ребенка нашли шымкентские полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Шымкентские полицейские нашли пропавшего ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции города Шымкент.

27 ноября текущего года в Управление полиции Абайского района департамента полиции города Шымкент обратилась жительница 8 микрорайона с сообщением о пропаже ребенка. По словам матери, у ее 5-летнего сына поднялась температура, и она собиралась отвезти его к врачу. В этот момент мальчик вышел из дома и пропал. Сначала женщина приступила к поискам ребенка сама, но безрезультатно. Только потом попросила помощи у стражей порядка.

По сообщению следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия и приступила к оперативно-розыскным мероприятиям. В итоге сотрудники управления полиции Абайского района в течение 40 минут нашли мальчика в районе остановки «Колос» и вернули матери целым и невредимым.