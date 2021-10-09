Пропавшего 47-летнего сельчанина разыскивают в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Пропавшего 47-летнего сельчанина разыскивают акмолинские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

7 октября в дежурную часть отдела полиции Шортандинского района поступило заявление 42-летней жительницы поселка Шортанды об оказании содействия в поиске 47-летнего супруга Сагиндыка Бимурзенова, который 6 октября около 14 часов выехал из дома на велосипеде синего цвета марки «Урал» и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 184 см, среднего телосложения, черные короткие волосы с сединой, карие глаза, особых примет нет. Был одет в камуфлированную форму одежды сотрудника ОЧС, берцы черного цвета. При себе имел сотовый телефон Samsung А-40.

В поисковых мероприятиях задействованы сотрудники Шортандинского РОП, сотрудники ОЧС и волонтеры. Полицейскими изучены записи камер видеонаблюдения, отрабатываются гостиницы, съемные квартиры, заброшенные строения, дачные массивы, водители общественного транспорта и водители такси, занимающиеся частным извозом.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего, просим сообщить по телефону 102.