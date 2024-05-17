Пропавшего 26 лет назад алжирца нашли в плену у соседа

Мужчина, который впервые пропал без вести в 1998 году, удерживался 61-летним соседом всего в нескольких минутах ходьбы от своего дома, передает агентство Kazinform со ссылкой на Al Jazeera.

Министерство юстиции страны заявило, что мужчина, которого идентифицировали как Омара бин Омрана или Омара Б., исчез, когда ему было 19 лет и давно считался похищенным или убитым.

Однако он был найден живым на этой неделе в возрасте 45 лет, в заточении в овчарне, скрытой за стогами сена всего в 200 метрах от его старого дома в Джельфе.

Похищение было раскрыто после того, как брат подозреваемого опубликовал разоблачительную информацию в социальных сетях, вероятно, из-за спора о наследстве между братьями. Полиция задержала предполагаемого похитителя, 61-летнего швейцара, после того как он попытался сбежать.

Мать пострадавшего умерла в 2013 году, когда семья считала, что он скорее всего мертв. Мужчина рассказал своим спасателям, что иногда мог видеть свою семью издалека, но чувствовал себя неспособным окликнуть их из-за заклинания, наложенного на него похитителем.

Министерство заявило, что расследование этого преступления продолжается, и что пострадавший получает медицинскую и психологическую помощь.

Около 200 тысяч человек были убиты в 1990-х годах во время войны, которая шла между правительством и исламистскими группировками. Этот период иногда называют «Черным десятилетием» Алжира. Считается, что за время войны, которая закончилась в 2002 году, было похищено до 20 тысяч человек.

Родственники жертв войны до сих пор ищут своих пропавших и погибших близких.