Пропавшего 18-летнего парня разыскивают волонтеры и полиция Костаная

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — 18-летний Даниэль Тарасевич ушёл из дома 4 марта. С тех пор парня никто не видел. В департаменте полиции Костанайской области факт подтвердили и прокомментировали, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«9 марта 2021 года в управление полиции города Костаная обратилась 47-летняя жительница областного центра с просьбой оказать содействие в поисках ее сына Тарасевич Даниэля Степановича, 2002 года рождения, который 4 марта ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся»,- сообщили в департаменте.

Ранее, как оказалось, парень не уходил, спиртными напитками не злоупотребляет. При себе имел телефон, но он отключен.

«Факт зарегистрирован. Сотрудниками полиции с участием волонтеров проводятся поисковые мероприятия. На поиски без вести пропавшего ориентирован личный состав департамента полиции области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий устанавливаются возможные свидетели и очевидцы»,- пояснили в полиции.

Особые приметы парня: рост около 170-175 сантиметров, среднего телосложения, вес около 70 кг, особых примет не имеется.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Тарасевич Даниэля Степановича, полиция просит сообщить в управление полиции города Костаная или по номеру 102.