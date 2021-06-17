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    21:47, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Пропавшего 16-летнего костанайца нашли в соседнем регионе

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В результате ссоры с матерью 16-летний житель Костаная ушёл из дома. Его искали волонтёры и полицейские. Нашёлся юный беглец в Актюбинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» по ссылкой на начальника отделения ювенальной полиции управления полиции Костаная Бахыткуль Жунусову.

    15 июня в дежурную часть южного отдела полиции УП Костаная обратилась 34-летняя мама несовершеннолетнего ребёнка, 2005 года рождения. Она попросила оказать содействие в поисках ее сына.

    «Он оставил записку матери о том, что ушёл из дома и не вернется. Дело в том, что за день до этого у сына с матерью произошла ссора, в ходе которой несовершеннолетний разбил свой телефон и когда уходил, то был без средств связи. На поиски подростка был ориентирован весь личный состав УП города Костаная. В ходе поисков подростка были отработаны дружеские, родственные связи, места массового скопления детей и подростков, вокзалы, парки и скверы»,- сообщила Б. Жунусова.

    Сегодня утром с полицией связалась мать пропавшего ребёнка и сообщила, что знает о местонахождении своего сына.

    «Мама несовершеннолетнего ребенка сообщила о том, что ее сын дал о себе знать. Как оказалось, он доехал до своего отца в Актюбинскую область. Позвонил отец несовершеннолетнего и сообщил матери о том, что с ним все в порядке и он рядом с ним. Доехал он до отца на попутных машинах»,- рассказала Б. Жунусова.

    Теги:
    МВД РК Костанайская область Правоохранительные органы
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