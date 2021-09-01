Пропавшего 13-летнего подростка нашли в Нур-Султане

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Пропавший несовершеннолетний акмолинец катался в автобусах в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, 26 августа в дежурную часть Целиноградского РОП обратилась жительница одного из сел, которая сообщила, что ее 13-летний сын ушел из дома и на момент обращения в полицию о его местонахождении ей ничего не известно.

«Полицейскими были незамедлительно созданы специальные рабочие группы, куда вошли сотрудники криминальной и ювенальной полиции, ориентировки с данными подростка были разосланы во все подразделения полиции Акмолинской области и города Нур-Султана, а также в другие регионы. Для установления местонахождения пропавшего сотрудники отдела криминальной полиции проверили все железнодорожные и автобусные станции, опросили работников автобусных парков и служб такси, а также всех знакомых и родственников мальчика. Кроме того, к поисковым мероприятиям подключились волонтеры», - рассказали в ведомстве.

В результате принятых мер местонахождение ребенка было установлено в столице. Предварительно в полицию поступила информация о том, что несовершеннолетний был замечен в маршрутных автобусах города. Стало известно, где он сошел, позже в этом районе полицейские разыскали мальчика и доставили его домой.

Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего совершено не было. Полицейские провели профилактическую беседу с родителями и с самим подростком.