Пропавшего 13-летнего подростка нашли в Нур-Султане
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Пропавший несовершеннолетний акмолинец катался в автобусах в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции региона, 26 августа в дежурную часть Целиноградского РОП обратилась жительница одного из сел, которая сообщила, что ее 13-летний сын ушел из дома и на момент обращения в полицию о его местонахождении ей ничего не известно.
«Полицейскими были незамедлительно созданы специальные рабочие группы, куда вошли сотрудники криминальной и ювенальной полиции, ориентировки с данными подростка были разосланы во все подразделения полиции Акмолинской области и города Нур-Султана, а также в другие регионы. Для установления местонахождения пропавшего сотрудники отдела криминальной полиции проверили все железнодорожные и автобусные станции, опросили работников автобусных парков и служб такси, а также всех знакомых и родственников мальчика. Кроме того, к поисковым мероприятиям подключились волонтеры», - рассказали в ведомстве.
В результате принятых мер местонахождение ребенка было установлено в столице. Предварительно в полицию поступила информация о том, что несовершеннолетний был замечен в маршрутных автобусах города. Стало известно, где он сошел, позже в этом районе полицейские разыскали мальчика и доставили его домой.
Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего совершено не было. Полицейские провели профилактическую беседу с родителями и с самим подростком.
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