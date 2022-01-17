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Пропавшего 12-летнего мальчика вернули матери в Шымкенте

17 Января 2022 21:08
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Пропавшего 12-летнего мальчика вернули матери в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Пропавшего 12-летнего мальчика вернули матери в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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На имя начальника департамента полиции Шымкента Ералы Жумаханбетова поступило благодарственное письмо от местной жительницы. Горожанка выраизла благодарность сотрудникам полиции за оперативную работу. По ее словам, 16 января она обратилась в управление полиции аль-Фарабийского района с заявлением о пропаже своего 12-летнего сына. Мать сообщила, что подросток с бабушкой были в одном из местных кафе, откуда мальчик вышел, предупредив, что пойдет домой. Но домой он не вернулся. Самостоятельные поиски оказались безрезультатными и они решили обратиться за помощью в полицию.

Стражи порядка незамедлительно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В результате сотрудники в течение трех часов нашли мальчика на территории микрорайона Сайрам и вернули его семье.

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#Происшествия   #Шымкент  
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