Пропавшего 1,5 года назад мужчину нашли погибшим в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области обнаружили тело пропавшего молодого мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции «Казинформу» сообщили, что труп в подвешенном состоянии нашли грибники в лесу на объездной дороге «Омское шоссе».

«Выехавшей следственно-оперативной группой идентефицирован ранее без вести пропавший 25-летний Денис Виниченко. С места происшествия изъяты одежда, в которой находились документы, банковская карта и денежные средства», - прокомментировали в пресс-службе.

Идет расследование. Назначены необходимые экспертизы.

Д.Виниченко пропал в апреле прошлого года.