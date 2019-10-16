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Пропавшего 1,5 года назад мужчину нашли погибшим в СКО

16 Октября 2019 00:46
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Пропавшего 1,5 года назад мужчину нашли погибшим в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области обнаружили тело пропавшего молодого мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В пресс-службе департамента полиции «Казинформу» сообщили, что труп в подвешенном состоянии нашли грибники в лесу на объездной дороге «Омское шоссе».

«Выехавшей следственно-оперативной группой идентефицирован ранее без вести пропавший 25-летний Денис Виниченко. С места происшествия изъяты одежда, в которой находились документы, банковская карта и денежные средства», - прокомментировали в пресс-службе.

Идет расследование. Назначены необходимые экспертизы.

Д.Виниченко пропал в апреле прошлого года.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Олеся Жуковень

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