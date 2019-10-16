Новости
-
-
-
-
-
вчера 22:52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:29
-
-
-
-
-
вчера 18:58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:10
-
-
вчера 17:01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:37
-
-
-
-
Пропавшего 1,5 года назад мужчину нашли погибшим в СКО
16 Октября 2019 00:46
Поделиться:
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области обнаружили тело пропавшего молодого мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по теме8-летнего мальчика из специнтерната нашли полицейские Алматы Пропавшего 16-летнего жителя Сарыагаша разыскали полицейские Спустя семь лет карагандинец нашел брата в зимовке
В пресс-службе департамента полиции «Казинформу» сообщили, что труп в подвешенном состоянии нашли грибники в лесу на объездной дороге «Омское шоссе».
«Выехавшей следственно-оперативной группой идентефицирован ранее без вести пропавший 25-летний Денис Виниченко. С места происшествия изъяты одежда, в которой находились документы, банковская карта и денежные средства», - прокомментировали в пресс-службе.
Идет расследование. Назначены необходимые экспертизы.
Д.Виниченко пропал в апреле прошлого года.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- 20-летняя актюбинка умерла во время процедуры в частном медцентре
- Совет деловых женщин Палаты предпринимателей открылся в Петропавловске
- Пропавшую старшеклассницу обнаружили мертвой в СКО
- Более 700 тонн продукции привезут сельхозпроизводители СКО на ярмарку в столице
- 10 молочно-товарных ферм начнут строить в Северном Казахстане
- Закидайте штрафами недобросовестных подрядчиков - аким СКО
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047