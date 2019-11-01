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Пропавшая в Таразе 17-летняя девушка вышла на связь

1 Ноября 2019 21:55
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Пропавшая в Таразе 17-летняя девушка вышла на связь

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции Жамбылской области разыскивает не вернувшуюся домой школьницу, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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«Разыскивается без вести пропавшая ученица 11 класса Доктырбай Асылжан Манаткызы 2002 года рождения, - сообщили в разосланной ориентировке полицейские. - 31 октября в 12.00 девочка вышла из дома и до настоящего времени не вернулась. Приметы: рост 150 - 155 см, среднего телосложения, длинные коричневые волосы, глаза карие. Особые приметы: на нижней губе родинка. Была одета в белую кофту, белые кроссовки, черные брюки, при ней имелась черная сумка. Всех, кто имеет информацию о пропавшей девочке, просим сообщить по телефонам: 8 (7262) 34-36-35, 99-75-05 или 102».

«Спустя сутки, девушка вышла на связь со своей тетей, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель департамента полиции Жамбылской области Арман Оразалиев. – Она просила передать своей маме, что с нею всё нормально. И больше на связь она пока не выходила. Ищем».

Есть сведения, что накануне у девушки произошла ссора с матерью и это, якобы, послужило причиной ее исчезновения. Полиция продолжает поиски.

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Ключевые слова: Жамбылская область, МВД РК,
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Автор:

Галина Скрипник

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