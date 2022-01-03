Пропавшая в новогоднюю ночь акмолинка найдена в столице
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане найдена пропавшая в новогоднюю ночь жительница Аршалынского района Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции региона, стражи порядка разыскали 27-летнюю жительницу Аршалынского района, которая пропала 31 декабря около 12.00 часов при загадочных обстоятельствах.
«По словам супруга пропавшей, женщина вышла из дома и не вернулась. Сотрудники отдела криминальной полиции Аршалынского районного отдела полиции департамента полиции Акмолинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 1 января нашли без вести пропавшую женщину у ее подруги в городе Нур-Султане. Ее здоровью и жизни ничего не угрожает», - поделились в ведомстве.
Как добавили полицейские, причина произошедшего устанавливается. 1 января женщина была доставлена по месту жительства и благополучно возвращена в семью.
- Забавными историями 2021 года поделились столичные полицейские
- Штормовое предупреждение объявили в 11 областях Казахстана
- Пропавшего девять лет назад молодого человека нашли в Туркестанской области
- Подарки от главного полицейского получили акмолинские стражи порядка, встретившие Новый год на посту
- Сколько преступлений было совершено в новогоднюю ночь в столице
- Карантин смягчают в Акмолинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана