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Пропавшая в Алматы сотрудница кафе нашлась

19 Ноября 2019 08:47
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Пропавшая в Алматы сотрудница кафе нашлась

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В полиции Алматы сообщили, что нашлась пропавшая Акнур Маженова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Накануне она вышла на связь со своими родственниками и сообщила свой новый адрес проживания, который ранее не говорила им по личным причинам.

Вместе с тем, в полиции напомнили, что по факту безвестного исчезновения гражданки Маженовой А.Б. отделом полиции при УП Бостандыкского района ранее было заведено розыскное дело и создана следственно-оперативная группа.

Как сообщалось в СМИ девушка, работала в городских кафе и перестала выходить на связь с 7 ноября.

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Ключевые слова: Алматы,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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