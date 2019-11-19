Пропавшая в Алматы сотрудница кафе нашлась

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В полиции Алматы сообщили, что нашлась пропавшая Акнур Маженова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Накануне она вышла на связь со своими родственниками и сообщила свой новый адрес проживания, который ранее не говорила им по личным причинам.

Вместе с тем, в полиции напомнили, что по факту безвестного исчезновения гражданки Маженовой А.Б. отделом полиции при УП Бостандыкского района ранее было заведено розыскное дело и создана следственно-оперативная группа.

Как сообщалось в СМИ девушка, работала в городских кафе и перестала выходить на связь с 7 ноября.