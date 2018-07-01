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Пропавшая в Актау 12-летняя девочка найдена

25 Июля 2018 19:32 197
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Пропавшая в Актау 12-летняя девочка найдена

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау найдена 12-летняя Диана Бекхожаева, пропавшая два дня назад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили родственники девочки, Диана сама сообщила, что была в гостях в 14-микрорайоне. После того, как старший брат отругал ее за то, что она завела свою страницу в социальной сети, девочка, обиделась и, никому не говоря, решила уйти к бабушке.

«Из-за сильного дождя она не смогла найти дом своей бабушки. Ее завела в свой дом жительница микрорайона, потому что уже темнело. Одежда Дианы была промокшей. Она плакала и говорила, что заблудилась», - говорит старшая сестра Дианы.

Как сообщила пресс-служба Мангыстауского областного департамента внутренних дел, Диана здорова, у нее нет никаких повреждений.

Отметим, Диана Бекхожина пропала 23 июля. Ее родственники просили помощи у жителей в социальных сетях.

 

Автор: Айгерим Ашикбаева

Перевод: Мейрамбек Байгарин

 

 

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Ключевые слова: Мангистауская область, Происшествия,
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