Пропавшая в Актау 12-летняя девочка найдена

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау найдена 12-летняя Диана Бекхожаева, пропавшая два дня назад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили родственники девочки, Диана сама сообщила, что была в гостях в 14-микрорайоне. После того, как старший брат отругал ее за то, что она завела свою страницу в социальной сети, девочка, обиделась и, никому не говоря, решила уйти к бабушке.

«Из-за сильного дождя она не смогла найти дом своей бабушки. Ее завела в свой дом жительница микрорайона, потому что уже темнело. Одежда Дианы была промокшей. Она плакала и говорила, что заблудилась», - говорит старшая сестра Дианы.

Как сообщила пресс-служба Мангыстауского областного департамента внутренних дел, Диана здорова, у нее нет никаких повреждений.

Отметим, Диана Бекхожина пропала 23 июля. Ее родственники просили помощи у жителей в социальных сетях.

Автор: Айгерим Ашикбаева



Перевод: Мейрамбек Байгарин