Пропавшая 12-летняя павлодарка, потеряв сознание, очнулась в чужом гараже

ПАВЛОДАР . КАЗИНФОРМ - 12летняя Ксения Зорина вышла вчера, 22 марта, приблизительно около 16:00 выносить мусор на улицу. После этого она не вернулась домой. В срочном порядке волонтеры поисковики Павлодара «VITA» выехали на поиски девочки. В поисках были задействованы сотрудники полиции и кинологи. Девочка найдена живой. По ее словам, она потеряла сознание на улице, а очнулась в чужом гараже или подвале, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подробностями произошедшего поделились волонтеры Павлодара «VITA» на своей странице в Instagram.

12-летняя Ксения Зорина вышла из дома в 16:00, чтобы выбросить мусор. Дом располагался по улице Короленко. Вышла в неизвестном направлении и не вернулась домой.

Волонтеры сразу же объявили поиски пропавшей девочки. В срочном порядке поисковики выехали на поиски девочки, вместе с ними работали полицейские и кинологи.

Спустя несколько часов девочка нашлась живой.

«По словам девочки, она потеряла сознание и очнулась в каком-то гараже или подвале. Она навзрыд плакала. Ее колотило, она вся мокрая была, на снегу лежала. Никого вокруг не было, сказала она. Она сама выбралась из гаража или подвала. Девочка плохо ориентируется по городу. Но увидела знакомую дорогу и пошла по ней. Мы вернулись во двор девочки, чтобы осмотреть еще раз, она вышла из-за угла вся заплаканная, то есть сама возвращалась домой. Когда ее нашли, в этот же вечер скорая забрала. Родители пока не связывались с нами. Им сейчас не до этого после пережитого шока», - рассказали волонтеры «VITA».

Обстоятельства ее исчезновения и где на самом деле был ребенок будут выясняться, сообщили волонтеры.