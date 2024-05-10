Протесты в Амстердамском университете за последние несколько дней явно зашли слишком далеко, заявил премьер-министр Марк Рютте в социальных сетях, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

В среду вечером для разгона акций протеста пропалестинских сторонников в городах Утрехт и Амстердам вновь были задействованы силы специального назначения.

В г. Утрехте рано утром в четверг около 40 человек было задержано на территории университета и перевезены на автобусах в новое место. Позже университет опубликовал заявление, в котором говорилось, что все его здания в центре города будут закрыты до понедельника, чтобы предотвратить дальнейшие беспорядки и потенциально опасные ситуации.

В г. Амстердаме произведено 32 ареста в университетах в центре города, но к полуночи ситуация стабилизировалась, сообщила местная полиция.

Ранее вечером спецназ полиции применил экскаваторы, чтобы прорвать заграждения, которые студенты возвели на Бинненгастхуистеррайн после того, как они отказались покидать помещение, где им разрешили переночевать во вторник.

— Вы всегда можете провести демонстрацию, но применять насилие против полиции и причинять ущерб — это недопустимо — отметил премьер-министр Нидерландов.

Министр юстиции Дилан Йешилгез также опубликовала короткое заявление в социальных сетях, в котором говорится, что протестующие должны будут заплатить за причиненный ими ущерб.