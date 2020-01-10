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вчера 23:00
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Пропагандируя наследие Абая, мы должны познакомить мир с богатой культурой казахского народа - Арай Жундибаева
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Через наследие Абая мы должны познакомить мир с богатой культурой казахского народа. Такое мнение высказала доктор философии, профессор государственного университета Шакарима - Арай Жундибаева, комментируя статью Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан ХХІ века», передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«По каждому из слов Абая Президент Казахстана дал определенные поручения и аргументировал существование нескольких концепций. Абай всегда уделял большое внимание развитию искусства, науки и цивилизации в целом. Ведь с реалиями сегодняшнего времени мы должны делать особый акцент на знании нескольких языков», - отметила А. Жундибаева.
«Пропагандируя бесценное наследие Абая, мы должны познакомить мир с богатой казахской культурой», - подчеркнула она.
Напомним, что в республиканской газете «Egemen Qazaqstan» опубликована статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке». Статья Главы государства посвящена предстоящему 175-летию со дня рождения великого казахского поэта, мыслителя, общественного деятеля Абая и значению его личности и наследия для современного общества.
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