Пропагандируя наследие Абая, мы должны познакомить мир с богатой культурой казахского народа - Арай Жундибаева

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Через наследие Абая мы должны познакомить мир с богатой культурой казахского народа. Такое мнение высказала доктор философии, профессор государственного университета Шакарима - Арай Жундибаева, комментируя статью Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан ХХІ века», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По каждому из слов Абая Президент Казахстана дал определенные поручения и аргументировал существование нескольких концепций. Абай всегда уделял большое внимание развитию искусства, науки и цивилизации в целом. Ведь с реалиями сегодняшнего времени мы должны делать особый акцент на знании нескольких языков», - отметила А. Жундибаева.

«Пропагандируя бесценное наследие Абая, мы должны познакомить мир с богатой казахской культурой», - подчеркнула она.

Напомним, что в республиканской газете «Egemen Qazaqstan» опубликована статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке». Статья Главы государства посвящена предстоящему 175-летию со дня рождения великого казахского поэта, мыслителя, общественного деятеля Абая и значению его личности и наследия для современного общества.



