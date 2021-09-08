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    18:51, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    ПРООН реализует проект по решению проблемы загрязнения воздуха в Алматы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ПРООН реализует проект для решения проблемы загрязнения воздуха в Алматы. Об этом на брифинге в СЦК сообщил постоянный представитель ПРООН в Казахстане Якуп Бериш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как ПРООН в настоящее время мы реализуем проект городского экспериментального фонда для решения проблемы загрязнения воздуха в Алматы, который возглавляет команда Лаборатории ускорения развития ПРООН в Казахстане вместе с международными партнерами внутри и за пределами ПРООН», - сказал Якуп Бериш.

    Главная цель проекта, по его словам, состоит в том, чтобы объединить данные, цифровые решения, инновационные методы финансирования и адаптировать их к местным условиям для улучшения качества воздуха в Алматы.

    «Имея все конкретные примеры и потенциал для увеличения масштабов критически важной работы в стране, а также благодаря нашему глобальному охвату и общей приверженности международному сотрудничеству - ПРООН по прежнему привержена поддержке Казахстана и его народа на пути устойчивого развития. Наша задача воспользоваться представленными возможностями, а также использовать каналы международного сотрудничества для поддержания устойчивого развития в Казахстане», - добавил Якуп Бериш.

    Ранее он сообщил, что около 16 тысяч смертей в год связаны с заболеваниями, вызванными с загрязнением воздуха в Казахстане.


    Теги:
    Международная деятельность РК Экология Общество Алматы
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