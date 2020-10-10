ПРООН поддерживает МВД в реализации дорожной карты по модернизации полиции и поручений Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел состоялась встреча Министра внутренних дел Республики Казахстан Ерлана Тургумбаева и Постоянного Представителя ПРООН в Казахстане Якупа Бериша, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на отдел по связям с общественностью ПРООН в Казахстане.

Стороны обсудили приоритетные направления модернизации казахстанской полиции, включая укрепление доверия населения, дальнейшее повышение качества услуг населению и масштабирование сервисной модели с учетом лучшей мировой практики, а также другие приоритеты, обозначенные в недавнем Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.

«Я выражаю признательность Программе развития ООН в Казахстане за неоценимый вклад в модернизацию казахстанской полиции и международную экспертную поддержку», - отметил Министр Тургумбаев, открывая встречу.

«ПРООН глубоко удовлетворена достигнутым уровнем сотрудничества с Министерством внутренних дел. Мы видим, что ведется большая работа, достигнуты значительные результаты и, самое главное, в центре преобразований находится человек, нужды казахстанцев. Мы продолжим поддержку усилий МВД в рамках новой страновой программы на 2021-2025гг.», - отметил Постоянный Представитель ПРООН в Казахстане Якуп Бериш.

Расширение дальнейшего сотрудничества основывается на опыте успешной совместной работы по повышению потенциала участковых и сотрудников ювенальной полиции, борьбе с бытовым насилием и пилотированию сервисной модели полиции.