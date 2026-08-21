ПРООН направит $84 млн на развитие Таджикистана

Программа развития ООН подготовила новую страновую программу для Таджикистана на 2027–2030 годы с ориентировочным бюджетом $84,07 млн, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

Документ вынесен на рассмотрение Исполнительного совета ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС, заседание которого пройдет 24–27 августа в Нью-Йорке. Основные направления — создание рабочих мест, поддержка бизнеса, цифровизация госуслуг, искусственный интеллект, климат и экология.

Основная часть ресурсов новой программы — $35,84 млн — будет направлена на климатические и экологические проекты. По оценкам ПРООН, за последнее столетие ледники Таджикистана потеряли около 30% своего объема, а к 2070 году могут сократиться еще на 15–20%. Изменение климата способно снизить ВВП Таджикистана на 5–6% к 2050 году из-за падения производительности сельского хозяйства.

Создание рабочих мест и поддержка предпринимательства также является одним из приоритетов новой программы. По данным ПРООН, ежегодно около 600 тыс. таджикистанцев выезжают за рубеж на заработки, а денежные переводы составляют около 45% ВВП Таджикистана. ПРООН предлагает содействовать диверсификации экономики, развитию малого и среднего бизнеса, обучению 4,7 тыс. человек востребованным специальностям и создание новых рабочих мест.

Еще одно направление связано с государственным управлением и цифровизацией. ПРООН планирует поддерживать проекты развития цифровых услуг, использования искусственного интеллекта и технологий работы с данными. Позицию Таджикистана по показателю готовности к внедрению искусственного интеллекта планируется улучшить на 10 позиций со 130-го места до 120-го к 2030 году.