16 Июля 2022 14:53

ПРООН может помочь в развитии трех новых регионов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ- Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров провел встречу с заместителем Генсека ООН, помощником Администратора ПРООН Ушой Рао-Монари в Нью-Йорке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Миннацэкономики РК.

В ходе встречи глава МНЭ отметил плодотворное сотрудничество Казахстана и ПРООН, а также ценный вклад странового офиса Организации в Нур-Султане.

Он также выразил благодарность У. Рао-Монари за ее участие в Региональном саммите ЦУР, который прошел с 16 по 17 июня в Алматы.

Отдельно А. Куантыров остановился на ключевых пунктах второго Добровольного национального обзора Казахстана по реализации Целей устойчивого развития, представленного накануне на площадке ООН.

Кроме того, собеседники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию Рамочной программы партнерства между Казахстаном и ПРООН, а также основные направления социально-экономических и политических реформ, объявленных Президентом РК.

Как подчеркнул министр, Казахстан поддерживает новую Страновую программу ПРООН на 2021-2025 годы, которая затрагивает приоритетные для нашей страны направления развития.

«Я уверен, что Страновая программа будет оказывать содействие реализации программе действий Правительства, в которой предусмотрены реформы по обеспечению социально-экономического развития, повышению производительности труда, увеличению доходов населения, развитию инвестиционной политики и финансового сектора», - добавил Алибек Куантыров.

Также он сообщил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества. В частности, ПРООН может помочь в развитии трех новых регионов – Абайской, Жетысуской и Улытауской областей.

В свою очередь, Уша Рао-Монари подтвердила готовность ООН и дальше оказывать поддержку для устойчивого развития Казахстана.

Ранее сообщалось, что министр национальной экономики РК Алибек Куантыров принял участие в министерском круглом столе «Ускорение достижения ЦУР к 2030 году – решение текущих кризисов и преодоление вызовов», который проходил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.









Фото: www.gov.kz